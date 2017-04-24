В Афганистане при взрыве у американской базы погибли четыре человека

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четыре охранника погибли, шесть ранены в результате взрыва около американской военной базы рядом с афганским городом Хост на востоке страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции.
По данным агентства Синьхуа, радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за атаку.
В понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с афганскими чиновниками и американскими военнослужащими.
В середине апреля США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России