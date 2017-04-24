Олланд поблагодарил избирателей за высокую явку на первом туре выборов

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд, выступая в понедельник в Елисейском дворце, поблагодарил избирателей за высокую явку в первом туре выборов нового президента страны.

"Я хочу поблагодарить французов и француженок, которые активно участвовали в первом туре выборов президента Франции", — сказал Олланд.

Он отметил, что явка в первом туре была "беспрецедентной".

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов, в который вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции, по данным МВД на 17.00 (18.00 мск) воскресенья, составляла 69,42%.