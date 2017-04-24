В ПАСЕ сожалеют, что Россия приняла решение не работать с Ассамблеей

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Докладчица по России в ПАСЕ Лилиан Мори Паскье констатировала, что РФ по своей инициативе не участвует в работе ПАСЕ, и выразила сожаление в связи с этим.

В рамках весенней сессии Ассамблеи планируется обсуждение положения с правами человека на Северном Кавказе.

Примечательно, что обсуждение ситуации на Северном Кавказе будет проходить без российской делегации. В 2014-2015 годах ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму приняла ряд резолюций, в которых лишила Москву права голосовать, права участвовать в мониторинговой миссии ПАСЕ, права участвовать в работе уставных органов. Российская сторона в ответ на это покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы в целом. В 2017 году российская сторона приняла решение также не направлять документы для участия в работе ПАСЕ.

Комментируя в интервью РИА Новости сложившееся положение дел, при котором в Ассамблее обсуждают российскую ситуацию без России, докладчик ПАСЕ по РФ указала, что "это выбор российской делегации". "Я сожалею, что она (делегация РФ) это сделала", — сказала Лилиан Мори Паскье.