ПАСЕ попыталась наказать своего председателя за поездку в Сирию

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. В ПАСЕ попытались объявить вотум недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту из-за его поездки в Сирию, в ходе которой делегация в числе прочего встретилась с президентом страны Башаром Асадом.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи в том числе с Асадом и сирийскими жителями.

В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ поездка председателя в Сирию вызвала резкую критику.

Извинения

Первый день работы весенней сессии Ассамблеи начался с извинений главы ПАСЕ Педро Аграмунта за поездку. "Позвольте мне заявить следующее: эта поездка была ошибкой, я это признаю, учитывая последствия", — сказал он.

"Я приношу извинения за эту ошибку. Это первая ошибка, и она заключалась в том, что я недооценил реакцию на это посещение в рядах Ассамблеи. С самого начала провел 50 поездок, и ни одна из них не ставила передо мной такого рода вопросы", — сказал Аграмунт.

Он добавил, что многие в рядах Ассамблеи выражали беспокойство по поводу этой поездки. "Должен заявить, что я признаю обоснованными эти выступления, поскольку этот визит, форма, в которой он проходил, в том духе, в котором его изображали СМИ, поставила перед нашей организации сложные вопросы", — заявил он.

Реакция и вотум

Извинения главы Ассамблеи произвели, как передает корреспондент РИА Новости, эффект разорвавшейся бомбы. Сразу после произнесенных слов представители политгрупп ПАСЕ стали требовать от главы Ассамблеи поставить вопрос о вотуме недоверия.

Парламентарии с места потребовали от Аграмунта принять решение по данному вопросу, провести слушания о вотуме и поставить этот вопрос на голосование. "Мы проведем слушания, проблем нет", — заявил глава ПАСЕ.

После еще одного резкого выступления Аграмунт объявил, что прерывает заседание на 10 минут и больше в зал Ассамблеи не вернулся.

Как пояснили РИА Новости в аппарате Ассамблеи, говоря о вероятном вотуме, "такой процедуры в ПАСЕ нет". Решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ, добровольно.

В отсутствие Аграмунта парламентарии попытались принять инициативу по изменению регламента Ассамблеи, но эта попытка провалилась, не набрав необходимые две трети голосов.

Что дальше?

Комментируя по просьбам парламентариев ситуацию, генсекретарь ПАСЕ Войцех Савицкий указал, что "Ассамблея с учетом просьбы, поступившей от одного из членов, соглашается провести слушания, которые потребовали завтра несколько членов, на них могут присутствовать все члены Ассамблеи, которые могут задавать вопросы, которые поставлены". При этом он не пояснил, о каких именно вопросах европарламентариев идет речь.

Как сообщили РИА Новости в аппарате ПАСЕ, во вторник во второй половине дня пройдут парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ будут заданы вопросы по поездке в Сирию. Источник в ПАСЕ в свою очередь сообщил, что парламентариев будет интересовать, кто пригласил Аграмунта в Сирию, в каком качестве, какой была программа визита. Украинская делегация намерена настаивать на отставке главы ПАСЕ.

Слушания будут открыты только для парламентариев Ассамблеи.

Если глава ПАСЕ добровольно примет решение об отставке, временно исполняющий обязанности председателя будет определен из членов его политгруппы.