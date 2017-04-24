В течение полугода 20 млн человек могут умереть от голода, заявили в ООН

РИМ, 24 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Около 20 миллионов человек могут умереть от голода в течение ближайших шести месяцев, если международное сообщество не предпримет срочных мер, заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва, открывая в понедельник сессию Совета ФАО в Риме.

"Если мы ничего не предпримем, около 20 миллионов человек могут умереть от голода в течение ближайших шести месяцев. Голод не просто убивает людей, он приводит к социальной нестабильности, а также ввергает их в порочный круг нищеты и зависимости от внешней помощи, которые сохраняются на протяжении десятилетий", — подчеркнул он.

По словам Грациану да Силва, срочные меры необходимо предпринять, в первую очередь, для спасения людей, страдающих от голода и недоедания в северо-восточной части Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене.

На сессии Совета ФАО будет рассмотрена программа работы и бюджет организации на 2018-2019 годы. В бюджете, будут определены приоритетные области, в которых специалисты ФАО могут оказать наибольшую помощь государствам-членам для достижения Целей устойчивого развития. Речь идет, в частности, о смягчении последствий изменения климата, устойчивом производстве сельскохозяйственной продукции, управлении дефицитом водных ресурсов и повышении устойчивости малоимущих семейных фермерских хозяйств.

На Совете также обсудят новую шкалу обязательных взносов, которая определяет ежегодные платежи, производимые государствами-членами ФАО. Согласно этому предложению большинство стран, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут платить меньше, а другим странам придется увеличить взносы. Гендир призвал страны-члены ОЭСР сохранить свой вклад на прежнем уровне путем внесения дополнительных добровольных взносов.

Совет ФАО, в котором представлены 49 государств-членов, проводит свои сессии между основными сессиями Конференции ФАО для предоставления консультаций по программным и бюджетным вопросам.