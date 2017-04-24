ЕС хочет вместе с Москвой бороться с террором, но не хочет отменять санкции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник, 24 апреля, встретилась в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Темами переговоров стали: ситуация на юго-востоке Украины, в Сирии, Ливии и Афганистане, ядерная программа Ирана, а также двусторонние отношения России и ЕС. Это первый визит Могерини в Россию. "Наши двусторонние отношения не заморожены, мой визит сюда является хорошей демонстрацией этого", — заявила представитель ЕС.
Сотрудничать несмотря на разногласия
Могерини не просто так кроме очевидной Сирии упомянула также и Ливию. Москва стремительно укрепляет свои позиции в бывшей джамахирии. Восток страны контролирует фельдмаршал Халифа Хафтар, которой считается "пророссийским" политиком и чьи позиции постоянно усиливаются. Так называемое переходное правительство Ливии, которое поддерживает Брюссель, напротив, позиции все время утрачивает. Сейчас правительство по факту контролирует только столицу Триполи.
Примечательно, что первыми о попытке возобновить сотрудничество заговорили даже не в Брюсселе, а в Лондоне. Взаимодействию в Ливии, борьбе с терроризмом и авиационной безопасности был посвящен доклад международного комитета палаты общин Великобритании, опубликованный еще в марте. Но потом был демонстративный демарш главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который отказался ехать в Москву.
Могерини и санкции
Любопытно, как изменилась риторика Могерини и выбор приоритетов при обсуждении вопроса о санкциях. Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнуто увязывала вопрос введения и отмены санкций с Крымом. В ответ российский МИД упрекал Могерини в "лицемерии" и "высокомерности". "Удивлены заявлением представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени Евросоюза по Крыму. Оно проникнуто высокомерным неуважением к более чем двухмиллионному населению Крымского федерального округа России", — отмечалось в заявлении МИД.
Кроме того, в интервью Wall Street Journal в декабре 2016 года Могерини утверждала, что ЕС сохранит санкции, даже если от них откажется Вашингтон: сразу после избрания президентом Дональда Трампа ни у европейской, ни у американской элиты не было уверенности, что Трамп не отменит санкции. "В этом отношении решения европейцев также не связаны с политическими решениями в Вашингтоне", — говорила Могерини.
"Несмотря на сложный период в наших отношениях, связанный с нелегитимной санкционной политикой Евросоюза против России, была подтверждена готовность выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с ЕС и его странами-членами на основе равноправия, объективной взаимозависимости экономик, обусловленной территориальной близостью и взаимодополняемостью", — отмечалось в сообщении российского МИД по итогам встречи.