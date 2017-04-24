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В мире

ЕС хочет вместе с Москвой бороться с террором, но не хочет отменять санкции

Сюжет:
Визит Могерини в Москву (10)
18:2824.04.2017
(обновлено: 18:38 24.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017Сергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник, 24 апреля, встретилась в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Темами переговоров стали: ситуация на юго-востоке Украины, в Сирии, Ливии и Афганистане, ядерная программа Ирана, а также двусторонние отношения России и ЕС. Это первый визит Могерини в Россию. "Наши двусторонние отношения не заморожены, мой визит сюда является хорошей демонстрацией этого", — заявила представитель ЕС.

Сотрудничать несмотря на разногласия

Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с Федерикой Могерини. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Лавров: Россия нацелена на восстановление полноценного сотрудничества с ЕС
"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии. Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения", — отметила Могерини. При этом она оговорилась, что "было бы абсурдно считать друг друга стратегическими партнерами и иметь взаимные санкции — это не тот вид отношений, который партнеры обычно имеют".

Могерини не просто так кроме очевидной Сирии упомянула также и Ливию. Москва стремительно укрепляет свои позиции в бывшей джамахирии. Восток страны контролирует фельдмаршал Халифа Хафтар, которой считается "пророссийским" политиком и чьи позиции постоянно усиливаются. Так называемое переходное правительство Ливии, которое поддерживает Брюссель, напротив, позиции все время утрачивает. Сейчас правительство по факту контролирует только столицу Триполи.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Ле Пен в случае победы через год проведет референдум о выходе Франции из ЕС
Сотрудничество в борьбе с терроризмом после серии терактов в Европе и взрыва в метро Санкт-Петербурга становится уже практической необходимостью. При этом речь идет даже не о том, чтобы развивать новые проекты и форматы взаимодействия, а о том, чтобы реанимировать хотя бы некоторые из старых. Довольно продолжительное время Москва и Брюссель работали над проектом "Стандекс" — первой в мире технологией дистанционного обнаружения взрывчатых веществ. Проекту предстояли дальнейшие испытания и передача в промышленную эксплуатацию, но с началом событий на юго-востоке Украины он был заморожен.

Примечательно, что первыми о попытке возобновить сотрудничество заговорили даже не в Брюсселе, а в Лондоне. Взаимодействию в Ливии, борьбе с терроризмом и авиационной безопасности был посвящен доклад международного комитета палаты общин Великобритании, опубликованный еще в марте. Но потом был демонстративный демарш главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который отказался ехать в Москву.

Могерини и санкции

Владимир Чижов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Субботин
Чижов надеется на улучшение отношений с ЕС после визита Могерини в Россию
Москва тему антироссийских санкций на переговорах с главой европейской дипломатии специально старалась не поднимать. Тем не менее тема санкций обсуждалась. "Мы сами этот вопрос не затрагиваем, но он всплывал неизбежно, потому что санкции являются частью тех искусственных проблем, которые накаливают наши отношения с Евросоюзом", — заявил министр Сергей Лавров

Любопытно, как изменилась риторика Могерини и выбор приоритетов при обсуждении вопроса о санкциях. Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнуто увязывала вопрос введения и отмены санкций с Крымом. В ответ российский МИД упрекал Могерини в "лицемерии" и "высокомерности". "Удивлены заявлением представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени Евросоюза по Крыму. Оно проникнуто высокомерным неуважением к более чем двухмиллионному населению Крымского федерального округа России", — отмечалось в заявлении МИД.

Кроме того, в интервью Wall Street Journal в декабре 2016 года Могерини утверждала, что ЕС сохранит санкции, даже если от них откажется Вашингтон: сразу после избрания президентом Дональда Трампа ни у европейской, ни у американской элиты не было уверенности, что Трамп не отменит санкции. "В этом отношении решения европейцев также не связаны с политическими решениями в Вашингтоне", — говорила Могерини.

Тьерри Мариани, архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Французский депутат: ЕС не хватит смелости снять санкции с России без США
Во время визита в Москву Могерини избирает другую тактику: вопрос о санкциях объединяется в первую очередь с вопросом о выполнении Минских соглашений. "Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах. Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" — заявил на это глава МИД России.

"Несмотря на сложный период в наших отношениях, связанный с нелегитимной санкционной политикой Евросоюза против России, была подтверждена готовность выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с ЕС и его странами-членами на основе равноправия, объективной взаимозависимости экономик, обусловленной территориальной близостью и взаимодополняемостью", — отмечалось в сообщении российского МИД по итогам встречи. 

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