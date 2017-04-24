Автор антиутопии о Франции отказалась считать Ле Пен радикалом

РИГА, 24 апр – РИА Новости. Автор романа–антиутопии "Мечеть Парижской Богоматери" Елена Чудинова считает, что с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен пора снять ярлык радикального политика.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

"Макрона будут тащить изо всех сил (во втором туре — ред.). Макрон – это попытка реанимировать умирающий и никому не нужный Евросоюз. ЕС — это стирающий национальные различия блок, это глобалистская идея и продолжение экспансии ислама против которой госпожа Ле Пен, которая вместе со своим отцом, являются моими читателями, борется всю свою жизнь. С госпожи Ле Пен должны снять ярлык радикала. Она компромиссная фигура, которая действует в интересах Франции и является другом России", — сказала Чудинова РИА Новости.

По данным МВД, по итогам первого тура экс-министр экономики Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер правой партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

"Мечеть Парижской Богоматери" — роман-антиутопия, действие которого разворачивается во Франции в середине XXI века, где, согласно сюжету, власть захватили мусульманские иммигранты, а французы живут в гетто.