Британия заявила о праве на превентивный ядерный удар

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Великобритания готова к нанесению превентивного ядерного удара, если это будет необходимо, приводит Independent заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона в интервью ВВС Four.

По словам Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в "наиболее экстремальных обстоятельствах", даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару.

При этом министр не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь. Как заявил Фэллон, "это может только утешить наших врагов и сделать ядерное сдерживание менее убедительным".

Комментарий министра стал ответом на призыв лидера Лейбористской партии Джереми Корбина "добиться безъядерного мира", отмечает издание.

Сконструированные в США трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11300 километров.