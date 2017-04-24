На Украине завели дело о возможном незаконном обогащении Ляшко

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении лидера украинской "Радикальной партии" Олега Ляшко, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Из антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу", — заявил Сытник в понедельник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Других деталей он не сообщил.

Ранее украинские журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Ляшко со своей женой за последний год приобрели недвижимость на порядка 700 тысяч долларов, при этом ни один из них официально не владеет бизнесом.