В Йемене при авиаударе погибли три мирных жителя

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Три мирных жителя стали жертвами авиаудара США в регионе Шабва в центральной части Йемена, целью которого были боевики террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.

В воскресенье американский беспилотник совершил удар по автомобилю, в котором, предположительно, находились четверо боевиков.

Как сообщили власти и местные жители в понедельник, автомобиль был полностью уничтожен, однако в результате удара погибли мирные жители, оказавшиеся неподалеку.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.