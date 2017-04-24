МИД выступил против заключения договора о полном запрещении ядерного оружия

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Возможное подписание договора о полном запрещении ядерного оружия повлечёт за собой создание парадоксальной ситуации, при которой будут сосуществовать два взаимоисключающих соглашения, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

По его словам, "сейчас есть новые вводные в виде международной конференции по договору о запрещении ядерного оружия".

"Если будет выработано новое соглашение, предусматривающее полный запрет ядерного оружия, то возникнет парадоксальная ситуация, будут параллельно существовать два соглашения. Одно из них — договор о нераспространении — будет рассматривать ядерное оружие в руках "пятерки" как совершенно легитимное, а другое соглашение почти с тем же составом участников будет исходить из того, что ядерное оружие объявлено вне закона", — сказал Ульянов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, совершенно непонятно, как страны-участники этих соглашений должны будут себя вести в случае сосуществования двух этих документов. "Нельзя юридически подписаться под двумя взаимоисключающими вещами", — добавил Ульянов.

Он отметил, что "юридических последствий для ядерных держав такое соглашение иметь не будет, конечно". "Но оно будет создавать новый ракурс проблемы ядерного разоружения и новую атмосферу. Боюсь, что она не будет здоровой, эта атмосфера", — сказал Ульянов.

По его словам, "ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — ред.) — это очень хрупкий международный договор, все большее количество стран называют его почему-то дискриминационным, хотя присоединялись страны к нему совершенно добровольно".

"И этот договор, безусловно, отвечает интересам всех", — подчеркнул Ульянов.