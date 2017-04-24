UKIP выступила за обязательные медосмотры на предмет "женского обрезания"

ЛОНДОН, 24 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британская Партия независимости (UKIP) выступает не только за запрет законов шариата и ношение в общественных местах паранджи, но и за обязательные медицинские проверки девочек из социальных групп, "в которых может практиковаться женское обрезание".

Восьмого июня в Великобритании пройдут досрочные всеобщие выборы. В понедельник лидер UKIP Пол Натталл представил предвыборный манифест, в котором, как он и объявлял ранее, партия предлагает во имя интересов общественной безопасности запретить мусульманские женские головные уборы, закрывающие лицо – никаб и паранджу. По мнению партии, эти покрывала "представляют собой сознательную преграду для интеграции, а во многих смыслах и угрозу для безопасности".

Кроме того, партия выступила за запрет законов шариата — комплекса мусульманских предписаний. "Шариат используется как альтернативная юридическая система, подрывающая права женщин", — отмечается в манифесте.

"Мы также выступаем за медицинские осмотры девочек из групп с высоким риском женского обрезания", — говорится в документе.

Медицинские осмотры UKIP предлагает проводить ежегодно и после поездок за границу. Также партия считает необходимым сделать уголовным преступлением сокрытие информации о проведенном "женском обрезании" — хирургической операции, заключающейся в намеренном травмировании гениталий девочек-подростков.

Кроме того, UKIP обещает ввести мораторий на открытие новых мусульманских религиозных школ – до тех пор, "пока мусульмане не начнут лучше интегрироваться в британское общество". "Любые школы, в которых будут обнаружены свидетельства навязывания или прививания исламистской идеологии детям, будут немедленно закрываться", — говорится в манифесте.

К большому разочарованию собравшихся на пресс-конференции в Лондоне журналистов, Натталл не ответил на главный вопрос: собирается ли он сам участвовать во всеобщих выборах 8 июня.

"Лидеры UKIP были достаточно успешны, и не становясь депутатами", — отрезал он, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы.

Манифест UKIP уже вызвал осуждение со стороны других партий, обвинивших Партию Независимости в исламофобии.

Согласно данным нового опроса, проведенного ICM для газеты Guardian, правящую Консервативную партию поддерживают 48% населения, Лейбористскую – 27%, Либерал-демократическую – 10%, UKIP – 7%. В опросе, проведенном в период с 21 по 24 апреля, приняли участие 2 тысячи 24 взрослых британца.