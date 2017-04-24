Еврокомиссар назвал результаты Ле Пен на выборах во Франции пугающими

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси заявил, что за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в ходе первого тура выборов президента во Франции проголосовало "пугающе" много избирателей, передает агентство Франс Пресс. © РИА Новости . Кристина Афанасьева Перейти в фотобанк Ле Пен назвала Макрона слабаком

"Ле Пен получила право на второй тур; возможно, она получила меньше в процентном выражении, чем ожидалось, но пугает то, что она все-таки набрала 7,6 миллионов голосов", — сказал он, выступая перед журналистами. "Слишком рано вздыхать с облегчением, выборы еще не закончены", — добавил экс-министр финансов Франции.

Московиси считает, что Ле Пен не победит на выборах президента, но не исключает, что в ходе второго тура она может получить около 40% голосов. "Это продемонстрирует, что страна разделена", — отметил Московиси, заявив, что проголосует за Макрона.

По итогам первого тура президентских выборов во Франции во второй тур проходят основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 23,75% голосов, и лидер правой партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,53%.

Второй тур выборов пройдет во Франции 7 мая.