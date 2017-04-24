Россиянку, тело которой нашли в чемодане в Римини, похоронят в Италии

РИМ, 24 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Гражданка РФ Екатерина Лактионова, тело которой месяц назад было обнаружено в чемодане в порту итальянского города Римини, будет похоронена на местном кладбище, сообщил в понедельник РИА Новости адвокат матери умершей девушки Марио Скарпа.

"Это будет сделано по воле матери. Гульнара Лактионова приняла решение похоронить свою дочь в Римини. Связано это, прежде всего, с тем, что умершая девушка любила этот город и собиралась тут жить. Кроме того, госпожа Лактионова, которая и далее намеревается жить и работать в Римини, естественно, хочет, чтобы могила ее дочери находилась рядом", — сказал Скарпа.

Тело 27-летней россиянки, страдавшей от анорексии, было найдено в порту Римини 25 марта. Как затем выяснилось, девушка на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно попадала в больницу и на момент смерти весила чуть более 30 килограммов. Ее мать 48-летняя Гульнара Лактионова, работавшая в Италии сиделкой и помощницей по хозяйству, после смерти дочери, произошедшей 10 марта, оставила ее тело дома и лишь спустя неделю положила его в чемодан, который бросила в море. За несколько дней до того, как тело было обнаружено, мать девушки улетела на родину, но 8 апреля вновь вернулась в Римини.

После обнаружения тела Екатерины Лактионовой прокуратура Римини завела следственное дело по факту смерти девушки, в рамках которого ее матери могут быть предъявлены обвинения в неоказании помощи недееспособному человеку. В ходе беседы с РИА Новости адвокат Скарпа подчеркнул, что в настоящий момент официальное обвинение в отношении россиянки еще не сформулировано.

"Как только Гульнара Лактионова прилетела из Москвы, в квестуре (полицейском управлении) Римини состоялся подробный допрос, продолжавшийся почти четыре часа и ставший для нее болезненным испытанием. Действующая в Италии юридическая процедура предусматривает, что адвокат получает доступ ко всем материалам дела, только когда расследование будет полностью завершено. Тогда-то представитель прокуратуры и сформулирует обвинение, которое будет предъявлено моей клиентке. Пока это еще не сделано. Тем не менее, можно предположить, что госпожу Лактионову могут обвинить в том, что она недостаточно сделала для лечения своей дочери и могла бы предпринять какие-то дополнительные действия в этом отношении", — указал Скарпа.

Итальянский адвокат отметил, что в любом случае линия защиты будет выработана только после того, как следственные органы предъявят его клиентке обвинение. По его словам, Лактионова не имеет никаких намерений что-либо утаивать от компетентных органов. Он указал, что в результате болезни дочери и особенно после ее смерти женщина находилась в состоянии крайнего отчаяния и определенного помрачения сознания. Ситуацию еще более осложнило то, что за несколько дней до смерти дочери она потеряла мать, проживавшую в России.

По сообщениям местных СМИ, Лактионова рассказала, что первое время после смерти дочери возвращалась после работы домой и спала вместе с ней в одной кровати. 18 марта женщина все-таки решила отвезти умершую девушку на Родину, чтобы похоронить ее там. Сделать это она решила самостоятельно и поэтому положила тело дочери в чемодан. Однако затем она испугалась, что тело обнаружат в аэропорту, и в отчаянии бросила чемодан в море.