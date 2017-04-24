Силовики выпустили более 70 снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 70 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак и району аэропорта Донецка было выпущено два артиллерийских снаряда, 72 мины калибром 120 и 82 миллиметра, 250 боеприпасов из различных видов гранатометов", — сказал Басурин.

По его словам, также силовики вели огонь по Горловке, Донецку и селам на юге ДНР. Он отметил снижение числа обстрелов, которое может быть связано с ротацией, которая сейчас проходит у силовиков в районе Мариуполя и Авдеевки.

"Но, все-таки, мы надеемся, что снижение количества обстрелов с украинской стороны связано с тем, что по пришествии трех лет пребывания в зоне конфликта, представители международных организаций, наконец, возымели свое воздействие на Украину в вопросах нарушения режима прекращения огня", — добавил Басурин.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.