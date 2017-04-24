В Китае изъяли 60 килограммов метамфетамина, ввезенные из Мьянмы в гробах

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла у подозреваемого в наркотрафике более 60 килограммов метамфетамина, которые он ввез из Мьянмы в гробах, передает в понедельник агентство Синьхуа.

Сообщается, что наркотические средства были изъяты в городе Линьцан. Мужчина попытался ввезти в Китай 61,6 килограмма метамфетамина, который он спрятал в скрытых отсеках на дне двух гробов в своем микроавтобусе.

При досмотре стражи порядка нашли 330 пакетиков с наркотическим веществом. Подозреваемый был арестован. Расследование продолжается.

Китайское уголовное законодательство предусматривает очень строгое наказание за совершение наркопреступлений. При этом количество наркотиков, обнаруженных при досмотре лиц, уличенных в контрабанде, сбыте, перевозке, производстве и незаконном хранении, устанавливается по их весу без пересчета на 100%-ное активное вещество.

За контрабанду крупных объемов наркотиков (например, опиума в количестве свыше одного килограмма или героина свыше 50 граммов) нарушителям грозит лишение свободы сроком на 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь.