ЕК намерена"развеивать мифы" в период до 2-го тура выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия в период до второго тура выборов во Франции намерена разоблачать фейковую информацию, защищая европейские ценности, заявил в понедельник официальный представитель коллегии еврокомиссаров Маргаритис Схинас.

"Мы не будем проводить кампанию, мы не являемся ее частью, но у нас есть возможности здесь (в Брюсселе — ред.) и в нашем представительстве в Париже разъяснять при необходимости реальное положение дел, развеивать домыслы и мифы", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По мнению Еврокомиссии, выразителем европейских ценностей является основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, победу которого приветствовал в воскресенье Жан-Клод Юнкер, отступив тем самым от практики Брюсселя не оказывать влияние на избирательные кампании в странах-членах Евросоюза.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

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