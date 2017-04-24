Австрийский политик: "Нацфронт" и после выборов будет набирать популярность

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Французская партия "Национальный фронт", лидер которой Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов, будет продолжать набирать популярность, вне зависимости от итогов голосования во втором туре, считает экс-кандидат в президенты Австрии, представитель ультраправой Партии свободы Норберт Хофер.

"То, что Марин Ле Пен сделала вчера, достаточно впечатляюще. Это был лучший результат за историю "Национального фронта", и, я думаю, эта партия будет становиться все сильнее и сильнее, не потому, что это партия правых, а потому что важно иметь традиции и ценности, направленные на защиту своей страны", — сказал он РИА Новости.

Австрийский политик подчеркнул, что Ле Пен будет непросто выиграть второй тур президентских выборов, так как мейнстримовые СМИ и политическая элита будут стараться разрушить ее образ, но пожелал лидеру "Нацфронта" победы.

Первый тур выборов президента во Франции состоялся в воскресенье. По его итогам во второй тур прошли лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен.