В ДНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Один ополченец погиб, еще один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранение", — сказал он журналистам.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.