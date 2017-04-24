Глава МИД Испании поддержал Макрона на выборах президента Франции

МАДРИД, 24 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Глава испанского внешнеполитического ведомства Альфонсо Дастис поддержал Эммануэля Макрона в качестве кандидата на пост президента Франции, об этом он сообщил в эфире испанского радио Cadena Ser.

Дастис отметил, что победа Макрона в первом туре президентских выборов "является хорошей новостью, так как его проект Европейского Союза похож на ту позицию, которую имеет испанское правительство".

Глава МИД также отметил, что, несмотря на лидерство Макрона в первом туре, "это все лишь первый тур выборов".

Дастис добавил, что выборы президента останутся исключительным делом французского народа, и "испанское правительство примет и будет уважать любое решение (французского народа) по результатам второго тура выборов".

По итогам первого тура президентских выборов во Франции во второй тур проходят основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 23,75% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,53%.

Второй тур выборов пройдет во Франции 7 мая.