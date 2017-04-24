При подрыве трактора в ЛНР погиб один человек, пятеро ранены

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (189)

ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате подрыва трактора в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ).

"В 11.15 часов в Перевальском районе у населенного пункта Фащевка подорван трактор с прицепом. В результате взрыва, по предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения", — заявил собеседник агентства.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа МГБ ЛНР.