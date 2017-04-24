Коротченко: рейтинг SIPRI отображает агрессивную политику блока НАТО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Рост военных расходов в США и Европе объясняется интенсивным перевооружением американской армии, а также агрессивным курсом блока НАТО, развертывающим глобальную ПРО в Европе и усиливающим свой контингент в странах Балтии, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодные данные по тенденциям затрат в военной сфере, согласно которым, военные расходы впервые за последние пять лет выросли в США (на 1,7%) и продолжают расти в странах Западной, Центральной и Восточной Европы.

"Это (рост военных расходов в США и Европе — ред.) связано в первую очередь с началом развертывания системы глобальной американской противоракетной обороны в Европе, усилением военной инфраструктуры НАТО в Прибалтике и Польше и в целом это — отражение агрессивного курса Североатлантического альянса, рассчитывающего на достижение одностороннего военно-технического превосходства над Россией", — сказал Коротченко.

По мнению эксперта, при Трампе военные расходы США будут и дальше расти. Собеседник агентства напомнил, что президент Америки уже заявил о планах по усилению военно-морской мощи США, которого планируется достичь, увеличив число кораблей американских ВМС до 350.

"Он также поддержал дальнейшее развертывание системы ПРО и обновление стратегических ядерных сил штатов. Кроме того, Трамп поставил требования увеличить расходы на вооружения в европейских странах-членах НАТО до 2% ВВП, поэтому в целом военные бюджеты стран Запада будут расти", — заключил Коротченко.

Директор ЦАМТО также добавил, что военные расходы будут расти и у Китая, в связи с идущей сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе гонке вооружений. При этом Коротченко отметил, что статьи российских военных расходов достаточно сбалансированы, и вряд ли превысят показатели 2015 года.