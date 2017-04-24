Украина хочет вынести вопрос по иску к России на Генассамблею ООН

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Украина намерена инициировать принудительные механизмы выполнения Россией решения Международного суда ООН по иску Киева, в случае его невыполнения Москвой, может вынести вопрос на Генассамблею ООН, заявил в понедельник глава украинского Минюста Павел Петренко.

Ранее Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

"Россия или выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос по применению принудительных механизмов аж до вынесения этого вопроса на заседание Генассамблеи ООН", — заявил Петренко.