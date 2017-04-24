В Кремле отреагировали на предложение о миротворцах ООН в Донбассе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В вопросе размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН важно сопоставить точки зрения всех заинтересованных сторон, решение надо принимать с учетом мнения руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь важно сопоставить точки зрения всех заинтересованных сторон в этом деле", — сказал Песков журналистам.

Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в регионе миротворческой миссии ООН.

Как отметил Песков, если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению со сторонами конфликта: Киевом с одной стороны и непризнанными республиками — с другой. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва давно выступает за прямой диалог Киева и Донбасса.

"Нужно понять отношение к такой инициативе ООН — насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее. Важно отношение к этой идее всех сторон "нормандского формата", — сказал Песков.

"Нормандский формат" по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников, в него входят Франция, Германия, Россия и Украина.

На уточняющий вопрос журналистов об отношении РФ к подобной инициативе Песков сказал: "Невозможно принимать решение без контактов с руководством этих республик, без учета их мнения".

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль СММ ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в ЛНР, в результате чего один человек из его состава погиб и двое были ранены. Как заявили в МИД РФ, при подрыве погиб гражданин США, сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в результате инцидента была ранена гражданка Германии.