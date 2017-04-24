Москва выступает за тщательное расследование подрыва автомобилей ОБСЕ в ЛНР

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия соболезнует родственникам погибшего в ЛНР наблюдателя ОБСЕ и считает, что подрыв должен быть тщательным образом расследован, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

"Уже была реакция нашего министерства иностранных дел, я не думаю, что стоит что-то субстантивное добавлять, это была достаточно исчерпывающая реакция. Я хочу лишь еще раз подтвердить, что мы решительно осуждаем это происшествие, мы считаем, что эта большая неприятность, это большая трагедия с учетом того, что погиб один из наблюдателей. Мы выражаем соболезнования его родственникам, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал во время этого подрыва. Безусловно, мы считаем, что надлежит самым тщательным образом провести расследование это инцидента", — сказал Песков.

Комментируя возможность участия российской стороны в расследованиях инцидента, Песков отметил, что не может в данный момент ответить на этот вопрос.

"Главное — провести расследование как таковое, это главная задача. Кто будет непосредственно заниматься этим расследованием, опять же зависит от договоренностей заинтересованных сторон", — добавил он.