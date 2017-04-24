В Кремле ответили на заявления минобороны Дании о хакерских атаках

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление минобороны Дании про хакерские атаки, заявил, что Россия этим не занимается, нужны факты о том, что послужило основанием для подобных утверждений.
В министерстве обороны Дании утверждают, что в 2015-2016 годы электронная почта сотрудников ведомства и другие сервисы были якобы взломаны российскими хакерам, сообщило ранее датское издание Ekstrabladet со ссылкой на доклад центра кибербезопасности разведслужбы датского минобороны. В материале не объясняется, почему военное ведомство Дании возлагает ответственность за хакерскую атаку именно на Россию.
Он также переадресовал в МИД РФ вопрос о том, получала ли Россия обращения на эту тему от Дании на дипломатическом уровне. "Мне не известно о каких-то обращениях. Я думаю, что лучшим адресатом для этого вопроса является наше министерство иностранных дел", — сказал он.