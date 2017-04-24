Москва осудила действия КНДР, нарушающие резолюцию Совбеза ООН

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия осуждает демонстративные шаги КНДР, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
Он признал, что к дипломатической работе по урегулированию ситуации вокруг КНДР, похоже, сейчас не готовы ни Запад, ни Пхеньян, хотя Россия и Китай призывают всех вернуться к переговорам и воздержаться от наращивания военных сил в районе Корейского полуострова.
"Пока, к сожалению, это не помогает и надежного рецепта выхода из нынешнего кризисного состояния ни у кого, видимо, нет", — отметил Ульянов.