Глава ПАСЕ не вернулся в зал заседаний после перерыва в работе сессии

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт не вернулся в зал заседаний Ассамблеи после возобновления работы весенней сессии, которая была приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия Аграмунту из-за поездки в Сирию.
"В начале заседания после обеда я проинформирую о том, где состоятся слушания и в какие сроки", — сказал он, не пояснив, о каких именно вопросах европарламентариев идёт речь.
В самом начале весенней сессии глава ПАСЕ Педро Аграмунт назвал ошибкой свой визит в Сирию.
Собеседники РИА Новости в аппарате Ассамблеи пояснили, говоря о процедуре импичмента, что "такой процедуры в ПАСЕ нет".
По данным РИА Новости, решение об отставке может принимать сам глава ПАСЕ, добровольно.