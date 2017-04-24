Глава ПАСЕ не вернулся в зал заседаний после перерыва в работе сессии

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт не вернулся в зал заседаний Ассамблеи после возобновления работы весенней сессии, которая была приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия Аграмунту из-за поездки в Сирию.

Генсекретарь ПАСЕ Войцех Савицкий указал, что "Ассамблея с учётом просьбы, поступившей от одного из членов, соглашается провести слушания, которые потребовали завтра несколько членов, на них могут присутствовать все члены Ассамблеи, которые могут задавать вопросы, которые поставлены".

"В начале заседания после обеда я проинформирую о том, где состоятся слушания и в какие сроки", — сказал он, не пояснив, о каких именно вопросах европарламентариев идёт речь.

В самом начале весенней сессии глава ПАСЕ Педро Аграмунт назвал ошибкой свой визит в Сирию.

Собеседники РИА Новости в аппарате Ассамблеи пояснили, говоря о процедуре импичмента, что "такой процедуры в ПАСЕ нет".

По данным РИА Новости, решение об отставке может принимать сам глава ПАСЕ, добровольно.