Пентагон призвал КНДР отказаться от провокаций

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пентагон призывает КНДР воздержаться от провокационных действий и высказываний, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации ситуации, заявил представитель министерства обороны США Гэри Росс.

"Мы призываем КНДР воздержаться от провокационных и дестабилизирующих действий и риторики, а также сделать стратегический выбор, чтобы выполнить свои международные обязательства и вернуться к серьезным переговорам. Незаконные программы разработки оружия КНДР представляют явную и серьезную угрозу для национальной безопасности США", — приводит телеканал CNN его слова.

Как отмечает телеканал, эти заявления были сделаны через несколько часов после выхода статьи в газете Трудовой партии Кореи "Нодон синмун", в которой говорится о том, что Пхеньян готов потопить американский авианосец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь.

После ракетного пуска Северной Кореи в начале месяца американские военные сообщили, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" направлена в сторону Корейского полуострова. Вице-президент США Майк Пенс в субботу заявил, что авианосная ударная группа войдет в Японское море через несколько дней. На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. Ранее Пентагон проинформировал, что авианосец направится в западную часть Тихого океана из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию.

Эксперты оценивают как высокую вероятность нового ракетного пуска или проведения ядерного испытания Северной Кореей к 25 апреля, когда будет отмечаться 85-й юбилей армии КНДР.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).