В Грузии шурина президента осудили на четыре года за хранение оружия

ТБИЛИСИ, 24 апр – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам заключения брата первой леди Грузии Михаила Мгалоблишвили, обвиняемого в незаконном хранении оружия, сообщил грузинский Первый канал, ссылаясь на постановление суда.

Мгалоблишвили был задержан сотрудниками МВД в середине января по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия. Задержанный не признал свою вину.

"Михаил Мгалоблишвили приговорен к четырем годам заключения. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Он находится в заключении уже четыре месяца", — говорится в сообщении телеканала.

На судебном заседании также присутствовала первая леди страны Маки Чичуа.

По данным грузинских СМИ, Мгалоблишвили ранее был трижды судим, в том числе за участие в групповой попытке убийства, однако позже был амнистирован президентом.

Семья президента оказалась в центре внимания еще летом прошлого года, когда, по словам главы государства Георгия Маргвелашвили, правоохранители пытались оказать давление на члена его семьи и без разрешения провели обыск в его квартире. Позже в МВД Грузии пояснили, что ведомство ведет расследование по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия, в рамках которого сотрудниками был проведен обыск трех лиц на законных основаниях, среди которых был Миндия Гогочури, который находится в незарегистрированном браке с дочерью первой леди.

В марте 2017 года дочь президента Анна Маргвелашвили заявила, что сотрудники Службы государственной безопасности следят за ее семьей, а другу семьи полиция якобы подложила наркотики.