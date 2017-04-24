Французская Соцпартия призвала не допустить прихода Ле Пен к власти

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Первый секретарь правящей во Франции Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис призвал избирателей не допустить прихода к власти в стране "Национального фронта" во втором туре выборов президента.

Представитель Соцпартии также констатировал, что первый тур президентских выборов ознаменовал собой окончание целой эпохи и необходимость обновления, а результат "Нацфронта" он назвал "шоком".

"Я призываю всех социалистов, мужественно принимавших участие в этой президентской кампании, удвоить усилия на всей территории Франции, чтобы отодвинуть "Нацфронт" и вместе защищать ценности Республики, которые нас объединяют", — заявил Камбаделис по итогам совещания партии.

Он обратился к французам с призывом воспрепятстовать продвижению "Нацфронта" к президентской власти.

По данным МВД Франции, в первом туре президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%, он также не прошел во второй тур.