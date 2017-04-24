Названа "самая ВИЧ-инфицированная" страна Евросоюза

РИГА, 24 апр – РИА Новости. Самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе зарегистрирован в Латвии, сообщила журналистам в понедельник глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце.

"Число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Латвии превысило показатель Эстонии и являлось самым высоким среди всех стран ЕС. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ", — сообщили в ассоциации.

По словам Упмаце, это очень тревожный для Латвии сигнал.

"Это свидетельствует об острой необходимости подключить все уровни государственных организаций к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", — подчеркнула она.

При этом, по ее данным, число проведенных тестов на СПИД и ВИЧ-инфекцию за последние несколько месяцев увеличилось в среднем на 15%. За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168. В то же время была запущена общественная кампания по информированию населения об опасностях, которые несет вирус иммунодефицита человека. Жители стали более активно проходить тест на ВИЧ, и результаты оказались пугающими — за время кампании число новых пациентов с ВИЧ в Латвии удвоилось.

Чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (38% случаев). Гомосексуальные связи привели к 6,6% констатированных случаев заболевания. Отмечается, что ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей старше 55 лет.