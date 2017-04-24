Лавров: "Минск-2" не выполняет Киев, а санкции только против России

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киев уклоняется от контактов с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в рамках минских соглашений, но санкции за невыполнение соглашений ЕС вводит почему-то только в отношении России, заявил в понедельник глава МИД Сергей Лавров.

"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" — сказал глава МИД РФ журналистам по итогам встречи с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини.

"Очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству", — добавил Лавров.