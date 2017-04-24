Киев возложил ответственность за подрыв машины ОБСЕ на ополченцев

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Глава ДНР Александр Захарченко заявил ранее, что это провокация со стороны Киева. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что обстоятельства ЧП требуют изучения, завтра этот вопрос будет обсуждаться на встречах генсека ОБСЕ Ламберто Заньера в Москве.

"Хотим отметить, что вся ответственность за эту трагедию лежит на боевиках, потому что упомянутый район еще с лета 2014 года полностью контролируется бандформированиями так называемой ЛНР", — сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель ведомства Александр Мотузяник.

Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.