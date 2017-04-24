Киев возложил ответственность за подрыв машины ОБСЕ на ополченцев

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах.
"Хотим отметить, что вся ответственность за эту трагедию лежит на боевиках, потому что упомянутый район еще с лета 2014 года полностью контролируется бандформированиями так называемой ЛНР", — сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель ведомства Александр Мотузяник.
Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.