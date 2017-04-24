"Тойоты хаоса" против немецких внедорожников: бундесвер буксует в Мали

Немецкие военнослужащие, находящиеся в Мали в рамках миротворческой миссии MINUSMA. 7 апреля 2017 года

Немецкие военнослужащие, находящиеся в Мали в рамках миротворческой миссии MINUSMA. 7 апреля 2017 года

Илья Плеханов, для РИА Новости

Сегодня за пределами Германии больше всего немецких солдат базируется в Мали. Около 650 немецких военнослужащих находятся там в рамках миротворческой миссии MINUSMA (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали) и еще около 400 занимаются инструктажем африканских военных в рамках обучающей миссии ЕС.

Кроме того, вместе с немцами в Мали оперирует голландский и шведский спецназ, а в специально созданном информационном подразделении работают офицеры Норвегии, Дании, Финляндии и других стран Европы. Естественно, это все помимо масштабного французского участия.

Но пока только немцы признают, что у них большие проблемы с военной техникой.

Немецкая техника встала на жаре

По данным издания Die Welt, которое ссылается на заместителя главы немецкого контингента в Мали, половина техники из-за жары и поломок не работает. Военнослужащие бундесвера используют для передвижения джипы Wolf и Eagle, легкие разведывательные бронеавтомобили Fennek и бронетранспортеры TPz Fuchs. А 50% этого парка простаивает без дела в немецком лагере Camp Castor в городе Гао на востоке страны.

"Мы гарантируем выполнение наших обязательств перед ООН. Условия, в которых нам приходится выполнять операции, постоянно толкают нас к пределу технических возможностей", — заявил немецкий офицер.

Пересеченная местность, каменистые дороги, пыль, жара — все это приводит к быстрому выходу из строя машин и постоянному разрыву шин. Запчасти же слишком редко поступают из Германии для оперативной починки.

Четыре вертолета Eurocopter Tiger также без дела стоят на земле, так как оказалось, что при температуре выше 43 градусов по Цельсию их использование представляется слишком рискованным по техническим причинам. По прогнозу в ближайшие недели дневные температуры будут колебаться в районе 43-45 градусов, то есть вертолеты так и не поднимутся днем в небо.

Но и это еще не все.

По уставу легкие разведывательные беспилотники немцев не могут храниться внутри машин, поэтому они крепятся снаружи на бронетранспортерах, что в итоге приводит к перегреву батарей, и немцы лишаются возможности вести разведку местности.

Впрочем, даже если бы дроны летали, немцы испытывают нехватку операторов и аналитиков информации, так как все силы брошены на работу с потоками данных из Афганистана, Сирии и Ирака.

Зимой о ситуации в Мали высказался председатель профсоюза бундесвера Андре Вюстнер. По его словам, в Мали Германия может совершить те же ошибки, что и в Афганистане, и у ФРГ нет четкого понимания, что делать и когда заканчивать свою миссию. Ханс-Петер Бартел из парламентского комитета по обороне заявил, что у немецких солдат в Мали нет регулярного доступа к воде, нет четкой координации действий с другими участниками миссии.

© AP Photo / Michael Kappeler/Pool Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен разговаривает с военнослужащими, находящимися в Мали в рамках миротворческой миссии MINUSMA. Архивное фото © AP Photo / Michael Kappeler/Pool Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен разговаривает с военнослужащими, находящимися в Мали в рамках миротворческой миссии MINUSMA. Архивное фото

Мобильность — ключ к успеху

В это время, пока немецкая техника стоит, боевики в Мали используют "тойоты хаоса" для быстрых передвижений, совершая внезапные стремительные рейды (так называемые "раззиа Сахеля"). Только сегодня вместо верблюдов у них японские пикапы.

В Национальной гвардии Мали до сих пор сохраняются подразделения, до недавнего времени использовавшие верблюдов, но в итоге сменившие их на мотоциклы и машины. Именно эти части являются самыми мобильными и боеспособными в стране для ведения противопартизанской войны.

В апреле был опубликован доклад аналитического центра RAND о ситуации в Мали. Авторы доклада отмечают, что боевики приходят в себя после разгрома в ходе французской операции "Сервал" 2013-2014 годов, расширяют географию своего присутствия в стране, перевооружаются и используют все более сложную тактику при атаках.

При этом мобильность — один из решающих факторов их действий. Частично это понимают и в руководстве Мали, когда говорят, что надо заниматься внутренней безопасностью, а не готовиться к "войне с Буркина-Фасо", и что "танки не защитят Гао от террористов".

В планах руководства — превращение 10% вооруженных сил в специальные мобильные части, способные вести активные боевые действия в самых удаленных уголках страны. Также в Мали ведут переговоры о покупке более подходящих для африканских условий бразильских самолетов A-29 Super Tucano вместо американских или европейских машин. При этом малийцы готовы платить за них сами, а не использовать деньги Запада. Но пока все эти планы остаются нереализованными.

Несколько дней назад власти Мали были вынуждены продлить режим чрезвычайного положения после апрельских атак боевиков на армейский лагерь и подрыва автомобиля миротворцев ООН.

Все сыпется

Проблемы же вооруженных сил и военной техники Германии не заканчиваются в Мали.

Только 10 из 31 вертолета Eurocopter Tiger находятся в строю, и лишь четыре из 22 вертолетов Sea Lynx могут подниматься в воздух. По транспортным вертолетам NH-90 и CH-53 дела обстоят не лучше. Что касается самолетов, то боеспособными признаны 38 из 89 Tornado. Только 25 из 57 транспортников Transall C-160 могут участвовать в операциях.

В бронетехнике работоспособны 70 из 189 БТР Boxer и только половина из 406 БМП Marder.

Еще 11 января правительство Германии приняло решение расширить миссию бундесвера в Мали, увеличив контингент немецких солдат до 1000 человек.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен зимой попросила 130 миллиардов евро на перевооружение армии — как раз после того, как стала ясна плачевная ситуация с военной техникой. Военный бюджет страны планируется увеличить с 34,3 миллиарда евро в 2016 году до 39,2 миллиарда в 2020 году.