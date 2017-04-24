Польский депутат потребовал сменить замки на зданиях генконсульства России

ВАРШАВА, 24 апр — РИА Новости. Депутат правящей польской партии "Право и справедливость" Лукаш Гамадык предлагает сменить замки на зданиях генконсульства России в Гданьске, сообщает в понедельник газета Рolska Times.

Россия использует несколько объектов недвижимости в Польше, некоторые из них являются собственностью РФ, некоторые используются на основании договоров. Однако несколько объектов в Варшаве и Гданьске используются, по мнению польской стороны, без необходимых договоров, из-за чего вводится система оплаты, при нарушении которой Польша может обратиться в суд.

Как утверждает газета, задолженность по арендной плате за два здания российского генерального консульства на улице Батория в Гданьске составляет почти 4 миллиона злотых (около одного миллиона долларов).

"Я обращаюсь с просьбой о начале решительных действий в отношении диких жильцов, которые на протяжении многих лет занимают здание. Мы имеем дело с людьми, которые не только не являются гданьчанами, о которых мы должны заботиться, но даже не являются гражданами нашей страны", — заявил Гамадык.

При этом под "решительными действиями" он понимает замену замков на зданиях. "Я предлагаю замену замков — как в здании, так и на воротах. В конце концов, это объект городской, а суммы, которую должен должник, достаточно для того, чтобы построить несколько квартир для жителей Гданьска", — сказал депутат.

В начале апреля окружной суд Варшавы обязал Россию выплатить почти 2 миллиона долларов в качестве арендной платы за здание на улице Келецкой, 45 в Варшаве. Ранее сообщалось, что Варшава требует передать в собственность польской стороны здание по адресу улица Яна III Собеского, 100 — бывшую гостиницу советских дипломатов, сейчас же не использующуюся. В конце октября 2016 года окружной суд Варшавы поддержал передачу здания польской стороне. В российском посольстве отмечали, что подобные вопросы обсуждаются на двусторонних переговорах по линии МИД и вынесение их на рассмотрение суда необоснованно.