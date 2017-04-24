Пушков прокомментировал итоги первого тура выборов во Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Информационная кампания против Франсуа Фийона выбила его из президентской гонки во Франции, результаты второго тура выборов предсказуемы уже сейчас: лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен проиграет, за Эммануэля Макрона будут голосовать, скорее, как за альтернативного ей кандидата, считает сенатор Алексей Пушков.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Меланшон набрал 19,64%.

"На мой взгляд, результаты были предсказуемы после того, как были приняты особые усилия по выбиванию из президентской гонки Франсуа Фийона", — сказал Пушков на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что Фийон — единственный французский политик, который мог бы "перекрыть" Макрона во втором туре. По его мнению, сторонники преемственности, либерального лагеря, подавляющее большинство СМИ "сделали ставку на Макрона и нанесение поражения Фийону еще на подступах к первому туру".

"Обратите внимание, что в СМИ какой-то особой кампании против Марин Ле Пен не велось, против Марин Ле Пен велась та же самая кампания по демонизации ее как кандидата, что и за последние несколько лет. Тогда как в отношении Фийона произошел качественный сдвиг в освещении его кандидатуры, который был направлен на изменение отношения к нему французского электората, потому что он был кандидат с наибольшими шансами на победу", — отметил сенатор.

"И эту задачу сторонники Макрона выполнили, они выбили Фийона, он не пошел во второй тур. И сейчас уже, как мне представляется, первые результаты второго тура достаточно предсказуемы", — добавил Пушков.

Он уточнил, что ни по одному опросу общественного мнения Марин Ле Пен не одерживает победу во втором туре; в то же время сейчас происходит объединение правых и левых против нее.

"Единственный Меланшон, по-моему, воздерживается от того, чтобы призывать своих сторонников за кого бы то ни было голосовать. Все остальные, фактически, призывают свой электорат поддержать Макрона как альтернативу Марин Ле Пен. То есть во втором туре с высокой степенью вероятности проиграет Ле Пен, а не победит Макрон. Потому что когда за кандидата голосуют не за его достоинства, а только лишь потому, что не нравится другой кандидат, на мой взгляд, это не слишком убедительная победа", — добавил сенатор.