Пушков прокомментировал итоги первого тура выборов во Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Информационная кампания против Франсуа Фийона выбила его из президентской гонки во Франции, результаты второго тура выборов предсказуемы уже сейчас: лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен проиграет, за Эммануэля Макрона будут голосовать, скорее, как за альтернативного ей кандидата, считает сенатор Алексей Пушков.
По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Меланшон набрал 19,64%.
"На мой взгляд, результаты были предсказуемы после того, как были приняты особые усилия по выбиванию из президентской гонки Франсуа Фийона", — сказал Пушков на пресс-конференции в понедельник.
Он отметил, что Фийон — единственный французский политик, который мог бы "перекрыть" Макрона во втором туре. По его мнению, сторонники преемственности, либерального лагеря, подавляющее большинство СМИ "сделали ставку на Макрона и нанесение поражения Фийону еще на подступах к первому туру".
"И эту задачу сторонники Макрона выполнили, они выбили Фийона, он не пошел во второй тур. И сейчас уже, как мне представляется, первые результаты второго тура достаточно предсказуемы", — добавил Пушков.
Он уточнил, что ни по одному опросу общественного мнения Марин Ле Пен не одерживает победу во втором туре; в то же время сейчас происходит объединение правых и левых против нее.