Ле Пен начнет предвыборную кампанию перед вторым туром со встречи в Ницце

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Первая предвыборная встреча кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в преддверии второго тура выборов главы государства пройдет в четверг в Ницце, сообщила политик в своем аккаунте в сети Twitter.

"Я назначаю вам встречу — в этот четверг 27 апреля, в 20.00 в Ницце. Это будет наша первая большая публичная встреча перед вторым туром", — говорится в сообщении лидера "Нацфронта".

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%.

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