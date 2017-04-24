Ле Пен начнет предвыборную кампанию перед вторым туром со встречи в Ницце

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Первая предвыборная встреча кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в преддверии второго тура выборов главы государства пройдет в четверг в Ницце, сообщила политик в своем аккаунте в сети Twitter.
По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%.
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