Парламентарий в ПАСЕ назвал ошибкой действия ассамблеи в отношении России

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Французский парламентарий Жан-Клод Миньон заявил, что обсуждать в ПАСЕ ситуацию с правами человека на Северном Кавказе без российской делегации трудно.

Уставной орган ПАСЕ — Бюро — подтвердил в понедельник, что повестке дня весенней сессии осталось обсуждение доклада по правам человека на Северном Кавказе. Примечательно, что это обсуждение будет проходить без российской делегации.

"Думаю, что сложно обсуждать ситуацию на Северном Кавказе в условиях, когда российской делегации здесь нет, это трудно", — заявил Миньон РИА Новости.

Он считает, что "это продолжение допущенной ранее ошибки". "Я не понимаю, о какой эффективной работе ПАСЕ может идти речь, если здесь не представлен наш основной партнёр — Россия", — добавил он.

"Будут дебаты, но для них нужны двое, мнение другой стороны", — заключил Миньон.

В 2014-2015 годах ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму приняла ряд резолюций, в которых лишила Москву права голосовать, права участвовать в мониторинговой миссии ПАСЕ, права участвовать в работе уставных органов. Российская сторона в ответ на это покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы в целом. В 2017 году российская сторона приняла решение также не направлять документы для участия в работе ПАСЕ.

Собеседник РИА Новости в аппарате Ассамблеи рассказал, что доклад о ситуации на Северном Кавказе будет представляться не автором этого документа ирландским парламентарием Майклом Макнамарой, а немецким парламентарием Франком Швабе. Он пояснил это тем, что ирландский парламентарий больше не является членом ПАСЕ, поэтому профильный комитет принял решение поручить представление его документа другому европарламентарию.