Европейский политолог, что Макрон будет слабым президентом

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. В случае вероятной победы во втором туре президентских выборов во Франции экс-министр экономики и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон "будет слабым президентом", считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.
"Господину Макрону будет очень трудно сформировать сплоченное правительство ввиду предстоящих в июне парламентских выборов в июне. Во Франции есть целый класс политиков, которые хотят сохранить власть, но между которыми большие расхождения и нет взаимосвязанности. Поэтому это будет слабый президент", — сказал эксперт РИА Новости в понедельник.