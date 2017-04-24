Европейский политолог, что Макрон будет слабым президентом

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. В случае вероятной победы во втором туре президентских выборов во Франции экс-министр экономики и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон "будет слабым президентом", считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

"Господину Макрону будет очень трудно сформировать сплоченное правительство ввиду предстоящих в июне парламентских выборов в июне. Во Франции есть целый класс политиков, которые хотят сохранить власть, но между которыми большие расхождения и нет взаимосвязанности. Поэтому это будет слабый президент", — сказал эксперт РИА Новости в понедельник.