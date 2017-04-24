Ле Пен назвала Макрона слабаком

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур выборов, назвала своего соперника — лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона "слабаком", не знающим, как решать проблему терроризма.

Об этом она заявила журналистам в ходе посещения одного из рынков в департаменте Па-де-Кале.

"Я пришла, чтобы начать кампанию второго тура в той единственной манере, которую я знаю — на месте, с французским народом, чтобы привлечь его внимание к очень важным темам. Сегодня это терроризм. И самое мягкое, что мы можем сказать по этому вопросу, так это то, что Макрон слабак", — приводит слова Ле Пен агентство Рейтер.

По итогам первого тура президентских выборов во второй тур проходят основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 23,75% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,53%.

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