Литва объяснила нарушение границы Белоруссии "увлеченной беседой экипажа"

На одной из улиц Вильнюса, Литва. Архивное фото

На одной из улиц Вильнюса, Литва. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 24 апр — РИА Новости. Легкомоторный самолет из Литвы попал на прошлой неделе в воздушное пространство Белоруссии случайно: два члена экипажа, литовец и швед, увлеклись разговором и не заметили, как нарушили границу, сообщил заместитель директора администрации гражданской авиации Литвы Альвидас Шумскас.

В среду 19 апреля днем белорусскую границу со стороны Литвы нарушил легкомоторный самолет. По соглашению об обмене информацией об инциденте уведомили литовскую сторону. В субботу МИД Белоруссии сообщил, что в министерство был вызван посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас, которому была вручена нота. В ней белорусская сторона заявила протест в связи с нарушением госграницы. По данным МИД, самолет углубился в Белоруссию на расстояние до восьми километров и через три минуты, совершив разворот, вышел за пределы воздушного пространства страны.

Как пишет агентство BNS с ссылкой на руководство компании "Воздушная навигация", самолет P46T поднялся из вильнюсского аэропорта с планом долететь до границ Белоруссии и вернуться.

"Пилот самолета нарушил предусмотренный план полета и, пролетев точку "Лаварас", попал на белорусскую территорию", — сказал агентству временно исполняющий обязанности директора компании "Воздушная навигация" Миндаугас Густис.

По его словам, "пилоту немедленно было приказано вернуться на территорию Литовской республики, что и было сделано".

Как рассказал заместитель директора администрации гражданской авиации Альвидас Шумскас, самолетом управлял гражданин Дании, рядом с ним находился гражданин Литвы, планировавший купить судно.

"Это был демонстративный полет для потенциального покупателя из Литвы. Как объясняет гражданин Дании, он немного заговорился, рассказывая о преимуществах самолета, и случайно попал на территорию Белоруссии", — сказал Шумскас.

Ранее, в 2012 году, два гражданина Швеции, управляя легкомоторным гражданским самолетом, залетели в Белоруссию из Литвы и близ города Ивенчюс выкинули из самолета плюшевых медвежат с прикрепленными парашютами, а также с лозунгами о свободе слова. Литовские прокуроры тогда начали расследование из-за нелегального пересечения границы, однако позже передали дело Швеции.