Литва объяснила нарушение границы Белоруссии "увлеченной беседой экипажа"

ВИЛЬНЮС, 24 апр — РИА Новости. Легкомоторный самолет из Литвы попал на прошлой неделе в воздушное пространство Белоруссии случайно: два члена экипажа, литовец и швед, увлеклись разговором и не заметили, как нарушили границу, сообщил заместитель директора администрации гражданской авиации Литвы Альвидас Шумскас.
Как пишет агентство BNS с ссылкой на руководство компании "Воздушная навигация", самолет P46T поднялся из вильнюсского аэропорта с планом долететь до границ Белоруссии и вернуться.
"Пилот самолета нарушил предусмотренный план полета и, пролетев точку "Лаварас", попал на белорусскую территорию", — сказал агентству временно исполняющий обязанности директора компании "Воздушная навигация" Миндаугас Густис.
По его словам, "пилоту немедленно было приказано вернуться на территорию Литовской республики, что и было сделано".
Как рассказал заместитель директора администрации гражданской авиации Альвидас Шумскас, самолетом управлял гражданин Дании, рядом с ним находился гражданин Литвы, планировавший купить судно.
"Это был демонстративный полет для потенциального покупателя из Литвы. Как объясняет гражданин Дании, он немного заговорился, рассказывая о преимуществах самолета, и случайно попал на территорию Белоруссии", — сказал Шумскас.
Ранее, в 2012 году, два гражданина Швеции, управляя легкомоторным гражданским самолетом, залетели в Белоруссию из Литвы и близ города Ивенчюс выкинули из самолета плюшевых медвежат с прикрепленными парашютами, а также с лозунгами о свободе слова. Литовские прокуроры тогда начали расследование из-за нелегального пересечения границы, однако позже передали дело Швеции.