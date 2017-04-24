Россия устроит для жителей ДНР и ЛНР концерт за 1,1 миллиона рублей

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" заказала для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик театральное шоу за 1,135 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Так, в ДНР мероприятие состоится 11 мая в донецком региональном спортивном комплексе "Олимпийский", в ЛНР – 12 мая на Театральной площади. Проведет представления московская компания ООО "Продюсерский центр Мираж Мьюзик", указывается в документах.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.