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СМИ: многие избиратели во Франции не смогли проголосовать

Сюжет:
Выборы президента Франции (690)
12:1524.04.2017
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПервый тур президентских выборов во ФранцииПервый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Скандал может разгореться вокруг первого тура президентских выборов во Франции из-за того, что многие избиратели не смогли проголосовать в воскресенье, так как их без уведомления вычеркнули из списков, десятки граждан уже обратились в суд, сообщает в понедельник Le Mondе.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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По данным издания, которое ссылается на мэрию Страсбурга, только в этом городе порядка 15 тысяч человек, когда пришли на избирательные участки в воскресенье, обнаружили, что были исключены из списков. Издание отмечает, что это значительно для города с населением в 270 тысяч человек.

Формальным основанием для исключения из списков избирателей стало отсутствие данных о перерегистрации при смене места жительства. Так, 43-летний Патрик Л. рассказал, что поменял адрес места жительства семь лет назад, но до нынешнего момента это не мешало ему уже четыре раза голосовать на предыдущих выборах. При этом его жена, которая также меняла место жительства, проголосовать смогла. Другая жительница Страсбурга Эстер Л. также была вычеркнута из списков, несмотря на то, что голосует на своем участке с 15 лет.

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Случай Страсбурга оказался не единичным. С аналогичными проблемами столкнулись в Нанси, Клиши, а также в более маленьких коммунах вроде Ла Кёй-ан-Бри, причем в ряде мест проблемы носили массовый характер. Причиной отказа в большинстве случаев становилась также смена адреса проживания избирателей, о котором не было сообщено ранее.

Другая причина для вычеркивания из списков была связана с семейным положением избирателей: в основном от этого пострадали женщины, которые вышли замуж, но их карточка избирателя была выписана на девичью фамилию.

Как указывает газета, десятки человек уже подали иски в суд и теперь ждут, что им все же позволят проголосовать хотя бы во втором туре президентских выборов. Однако издание отмечает, что процесс рассмотрения каждого дела может затянуться.

Жалобы на организацию голосования ранее также поступали от французов, голосовавших на зарубежных участках: там избиратели были недовольны тем, что приходилось по несколько часов стоять в очередях.

Одна из избирательниц, голосовавшая в воскресенье на выборах президента Франции, рассказала, что на ее избирательной карточке на одном из участков в Париже был проставлен неправильный штамп со старой датой — 23 апреля 2016 года. Как пояснили РИА Новости в МВД Франции, которое отвечает за организацию выборов, речь идет о "небольшой ошибке" сотрудника комиссии, который перепутал дату в наборной печати.

Французские СМИ за несколько дней до первого тура президентских выборов уже сообщали о возможных проблемах в списках избирателей, в которых тысячи человек могут значиться дважды: ряд граждан сообщали журналистам, что повторно получили карточку избирателя.

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