Киев с 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную Луганскую народную республику будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе подконтрольного правительству Украины "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО).

"Будет произведено отключение перетока электроэнергии на неконтролируемую территорию. Это решение согласовано с министерством энергетики", — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что решение прекратить поставки электроэнергии связано с неплатежами за услуги из неподконтрольных Киеву районов Луганской области.

Ранее генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай сообщил, что поставки электроэнергии прекратиться с полуночи 25 апреля. Также он заявил, что будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".

В конце 2016 года Киев прекратил поставки воды в неподконтрольные районы Луганской области, так как долги подконтрольного правительству Украины Попаснянского районного водоканала за электричество достигли 4,6 миллиона долларов. В министерстве по делам оккупированных территорий сообщили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. В январе глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что вопрос подачи воды с территории, подконтрольной правительству Украины, на данном этапе с Киевом решен.