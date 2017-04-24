Россия вошла в тройку лидеров по уровню военных расходов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США, Китай и Россия возглавили список государства с самыми большими военными расходами. При этом заметное сокращение трат зафиксировано во многих странах-экспортерах нефти, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ).
В СИПРИ отметили, что при составлении рейтинга учитывали государственные траты на военные силы и мероприятия.
США пошли в рост
По данным СИПРИ, военные расходы в США, которые не первый год возглавляют рейтинг, выросли впервые за пять лет. В 2016 году доля Вашингтона в мировых расходах составила 36 процентов.
Второе место занял Китай — 13 процентов. На третью позицию вышла Россия — 4,1 процента, потеснившая на четвертое место Саудовскую Аравию (3,8 процента).
В целом эксперты СИПРИ констатировали, что рост военных расходов в мире продолжает расти. В 2016 году они составили 1686 миллиардов долларов (плюс 0,4 процента к показателю 2015 года или 2,2 процента мирового ВВП).
В докладе говорится, что рост расходов в целом продолжается в странах Азии и Океании, Западной, Восточной и Центральной Европы, в Северной Америке и Северной Африке. При этом Северная Америка увеличила этот показатель впервые с 2010 года.
Кто экономит
По данным СИПРИ, военные расходы сократили страны Ближнего Востока и Карибского бассейна, а также многие государства Африки, Центральной и Южной Америки.
При этом эксперты отметили, что нефтяные страны, которые смогли преодолеть снижение нефтяного рынка, продолжили наращивать военные расходы. В эту группу вошли Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия.
Трамп наращивает расходы
В марте стало известно, что США в 2018 году намерены резко увеличить расходы на оборону. Так, президент Дональд Трамп запросил у Конгресса 639 миллиардов долларов, которые должны пойти на нужды Пентагона.
"В проекте бюджета на 2018 год для министерства обороны запрашивается 639 миллиардов долларов, на 52 миллиарда долларов больше по сравнению с уровнем 2017 года", — говорится в проекте федерального бюджета США на 2018 финансовый год.
В документе говорится, что "базовый бюджет ведомства планируется на уровне 574 миллиарда долларов, то есть на 10 процентов выше показателей" 2017 года. Еще 56 миллиардов Трамп планирует направить на военные операции за рубежом.
Позицию своего президента поддерживают в американские военные. В начале апреля глава Стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен пожаловался конгрессменам, что у Америки "нет защиты" от российских крылатых ракет наземного базирования.
Эксперты считают, что Конгресс одобрит запрос Трампа. По словам, лидера общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николая Шлямина, инициатива Трампа "затрагивает струнки американской души".
"Это, прежде всего, возрождение военной мощи, это вкладывание в оборонку. С учетом той внешней политики, которая ранее велась Америкой и реакцией на нее внутри страны, бюджет может пройти без проблем", — сказал Николай Шлямин в марте в эфире радио Sputnik.
НАТО не отстанет
Не останутся в стороне от наращивания военных расходов и страны НАТО. Трамп не раз говорил, что намерен добиться соблюдения устава, который предполагает, что каждый член альянса должен выделять на оборону не менее двух процентов.
СМИ сообщали, что "денежный вопрос" стал одним из ключевых на встрече Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель — американский лидер якобы передал немке счет на 375 миллиардов долларов (именно во столько, по данным журналистов, он оценил долг Берлина за поддержку НАТО).