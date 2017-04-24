Россия вошла в тройку лидеров по уровню военных расходов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США, Китай и Россия возглавили список государства с самыми большими военными расходами. При этом заметное сокращение трат зафиксировано во многих странах-экспортерах нефти, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ).

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. Сейчас он является аналитическим центром, который занимается исследованиями конфликтов, а также контроля над вооружением и разоружением.

В СИПРИ отметили, что при составлении рейтинга учитывали государственные траты на военные силы и мероприятия.

США пошли в рост

По данным СИПРИ, военные расходы в США, которые не первый год возглавляют рейтинг, выросли впервые за пять лет. В 2016 году доля Вашингтона в мировых расходах составила 36 процентов.

Второе место занял Китай — 13 процентов. На третью позицию вышла Россия — 4,1 процента, потеснившая на четвертое место Саудовскую Аравию (3,8 процента).

Значительный рост военных расходов продемонстрировала Индия, которая поднялась с седьмой на пятую строчку рейтинга (3,3 процента).

В целом эксперты СИПРИ констатировали, что рост военных расходов в мире продолжает расти. В 2016 году они составили 1686 миллиардов долларов (плюс 0,4 процента к показателю 2015 года или 2,2 процента мирового ВВП).

В докладе говорится, что рост расходов в целом продолжается в странах Азии и Океании, Западной, Восточной и Центральной Европы, в Северной Америке и Северной Африке. При этом Северная Америка увеличила этот показатель впервые с 2010 года.

Кто экономит

По данным СИПРИ, военные расходы сократили страны Ближнего Востока и Карибского бассейна, а также многие государства Африки, Центральной и Южной Америки.

В качестве другой тенденции аналитики отметили сокращение военных затрат в странах-экспортерах нефти. В качестве примеров в докладе упоминаются Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Азербайджан, Ирак. В СИПРИ объяснили это падением доходов от продажи сырья.

При этом эксперты отметили, что нефтяные страны, которые смогли преодолеть снижение нефтяного рынка, продолжили наращивать военные расходы. В эту группу вошли Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия.

Трамп наращивает расходы

В марте стало известно, что США в 2018 году намерены резко увеличить расходы на оборону. Так, президент Дональд Трамп запросил у Конгресса 639 миллиардов долларов, которые должны пойти на нужды Пентагона.

"В проекте бюджета на 2018 год для министерства обороны запрашивается 639 миллиардов долларов, на 52 миллиарда долларов больше по сравнению с уровнем 2017 года", — говорится в проекте федерального бюджета США на 2018 финансовый год.

В документе говорится, что "базовый бюджет ведомства планируется на уровне 574 миллиарда долларов, то есть на 10 процентов выше показателей" 2017 года. Еще 56 миллиардов Трамп планирует направить на военные операции за рубежом.

При этом Трамп резко — сразу на четверть — сократил бюджет госдепартамента.

Позицию своего президента поддерживают в американские военные. В начале апреля глава Стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен пожаловался конгрессменам, что у Америки "нет защиты" от российских крылатых ракет наземного базирования.

Эксперты считают, что Конгресс одобрит запрос Трампа. По словам, лидера общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николая Шлямина, инициатива Трампа "затрагивает струнки американской души".

"Это, прежде всего, возрождение военной мощи, это вкладывание в оборонку. С учетом той внешней политики, которая ранее велась Америкой и реакцией на нее внутри страны, бюджет может пройти без проблем", — сказал Николай Шлямин в марте в эфире радио Sputnik.

НАТО не отстанет

"Поскольку новое пожелание Трампа можно выразить словами "все для фронта, все для победы", то противники бюджета будут указывать на то, что сокращения идут практически во всех остальных сферах — в медицине, социальной сфере, образовании, в "зеленой" энергетике. По сути, бюджет урезается — происходит не увеличение, а перераспределение бюджета. На это и будут указывать его противники", — добавил политолог.

Не останутся в стороне от наращивания военных расходов и страны НАТО. Трамп не раз говорил, что намерен добиться соблюдения устава, который предполагает, что каждый член альянса должен выделять на оборону не менее двух процентов.

На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все его участники обязались в течение десяти лет повысить расходы на оборону до стандартов НАТО. Однако до прихода к власти Трампа этот пункт соблюдали лишь пять стран — США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

СМИ сообщали, что "денежный вопрос" стал одним из ключевых на встрече Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель — американский лидер якобы передал немке счет на 375 миллиардов долларов (именно во столько, по данным журналистов, он оценил долг Берлина за поддержку НАТО).