Кабмин Южной Осетии ушел в отставку

ЦХИНВАЛ, 24 апр — РИА Новости. Правительство Южной Осетии сложило свои полномочия в связи с вступлением в должность нового президента, кабинет министров в нынешнем составе в понедельник собрался в последний раз, передает агентство Sputnik Южная Осетия.
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за работу. Мы в меру своих возможностей старались сделать так, чтобы республика поступательно развивалась", — приводит агентство слова главы правительства Доменти Кулумбегова.
Всего в отставку ушли 14 членов кабинета министров. По словам Кулумбегова, оценку работе ушедшего в отставку правительства даст время и народ Южной Осетии.
Он признал, что не все задуманное удалось реализовать.
"Где-то мы не доглядели, не проанализировали, но мы старались", — сказал он. Будущей команде Кулумбегов пожелал успеха в работе.
Члены правительства будут исполнять свои обязанности до назначения новой команды.
Девятого апреля в Южной Осетии прошли выборы президента. По данным ЦИК, занимавший пост спикера парламента Бибилов набрал 54,8% голосов избирателей, опередив действующего главу Южной Осетии Тибилова и сотрудника КГБ Алана Гаглоева.
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