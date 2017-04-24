На весенней сессии ПАСЕ обсудят Турцию и Северный Кавказ

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Уставной орган ПАСЕ — Бюро подтвердил повестку дня весенней сессии, в которой остались дебаты по текущей ситуации в Турции, а также обсуждение доклада по правам человека на Северном Кавказе, сообщил РИА Новости источник в аппарате ПАСЕ.

"Турция и Северный Кавказ — в повестке дня весенней сессии Ассамблеи", — сказал он.

Собеседник агентства рассказал, что доклад о ситуации на Северном Кавказе будет представляться не автором этого документа ирландским парламентарием Майклом Макнамарой, а немецким парламентарием Франком Швабе.

Он пояснил это тем, что ирландский парламентарий больше не является членом ПАСЕ, поэтому профильный комитет принял решение назначить представление его документа другому европарламентарию.

Сам доклад содержит критику ситуации с правами человека, в частности, в Чечне. Наблюдатели отмечают, что в целом документ не сильно отличается по тону от аналогичных документов, которые готовила ПАСЕ в начале 2000-х годов.

Примечательно, что обсуждение ситуации на Северном Кавказе будет проходить без российской делегации. В 2014-2015 гг. ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму приняла ряд резолюций, в которых лишила Москву права голосовать, права участвовать в мониторинговой миссии ПАСЕ, права участвовать в работе уставных органов. Российская сторона в ответ на это покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы в целом. В 2017 году российская сторона приняла решение также не направлять документы для участия в работе ПАСЕ.