Эксперты по безопасности заявили об атаках хакеров на сайт движения Макрона

Зал для проведения митинга движения Эммануэля Макрона En Marche по итогам первого тура президентских выборов во Франции

Зал для проведения митинга движения Эммануэля Макрона En Marche по итогам первого тура президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Представители компании по компьютерной безопасности Trend Micro заявили, что хакеры из "Fancy bear" в период с 15 марта по 12 апреля предпринимали попытки проникнуть в базы данных движения Эммануэля Макрона "Вперед"; в агентстве по информационной безопасности Франции заявили, что не видят оснований однозначно говорить о причастности именно этой группировки к атакам, сообщает в понедельник издание L`Express.

Ранее американские СМИ и спецслужбы бездоказательно обвиняли группу хакеров "Fancy Bear" в работе на РФ и подозревали в связях с ГРУ.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства, ограничиваясь голословными декларациями. С подобными заявлениями выступали представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

Французское издание L`Express ссылается на подготовленный, но еще не обнародованный документ компании, а также на директора по стратегии компании Лоика Гезо. В компании утверждают, что в период с 15 марта по 12 апреля хакеры направляли членам предвыборной команды Макрон ложные ссылки на интернет-сайты, в случае перехода на которые злоумышленники могли получить возможность проникать во внутреннюю базу данных.

Конкретных доказательств в подтверждение этих слов в тексте не приводится. В компании заявили, что выводы сделаны на основании совпадения "образа действия и подхода" и "цифровых следов" как в случае атак на сайт движения "Вперед", так и в предполагаемых атаках на серверы Демократической партии в США, в чем американские СМИ ранее обвиняли хакеров из "Fancy Bear". При этом указывается, что предполагаемые злоумышленники действовали через британского провайдера M247. Сама хакерская группировка именуется в тексте и как "Fancy bear", и как "Pawn Storm".

Руководитель Национального агентства по безопасности информационных систем (Anssi) Гийом Пупар заявил, комментируя эти сообщения, что однозначно говорить о причастности Pawn Storm нельзя. "Ясно, что это классический образ действия Pawn Storm, но я бы воздержался формально приписывать это им, так как вполне возможно, что другие группы, высокого уровня, могли выдать себя за них", — сказал он изданию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России в кибератаках на избирательный штаб кандидата в президенты Франции Макрона являются признаками непрофессионализма, недружелюбности и русофобства.

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