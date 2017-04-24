Замглавы МИД России ответил на просьбу Тиллерсона повлиять на ДНР и ЛНР

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Обстоятельства гибели представителя СММ ОБСЕ в Донбассе требуют изучения, завтра этот вопрос будет обсуждаться на встречах генсека ОБСЕ Ламберто Заньера в Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы оперативно отреагировали на просьбу американской стороны о передаче тела, хотя, хочу подчеркнуть, что этот вопрос решался соответствующими властями и структурами в Луганске. Мы, как я понимаю, дали им соответствующие рекомендации, но это их решение, которое мы приветствуем", — сказал он на просьбу прокомментировать заявление США к РФ повлиять на ДНР и ЛНР.

"Хотел бы также сообщить, что вчера по горячим следам этого трагического события Сергей Викторович Лавров направил соболезнования госсекретарю США. Мы считаем, что обстоятельства произошедшего требуют изучения и осмысления. Завтра в Москве будет находиться генеральный секретарь ОБСЕ, с которым, я уверен, разговор на эту тему, видимо, будет", — отметил Рябков.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль ее миссии в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в результате инцидента была ранена гражданка Германии. Генеральный секретарь организации Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии на Украине.

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